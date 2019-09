Mestre Antônio será próximo bairro a receber obras do Avança Caucaia

As ruas Mestre Antônio serão as próximas a receber obras do Avança Caucaia. O maior programa de infraestrutura integrada da história do município – e um dos mais robustos do Ceará – requalificará as vias do bairro. Atenderá, assim, a uma reivindicação histórica dos moradores.

O processo licitatório da intervenção já foi concluído e a empresa responsável pelo projeto já foi escolhida. Agora, a Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) da Prefeitura concentra-se nos últimos preparativos para a montagem dos canteiros e início efetivo dos trabalhos.

Ao todo, 15 vias (14 ruas e uma avenida) receberão serviços de drenagem, pavimentação, urbanização, sinalização e iluminação pública. A obra tem valor global de R$ 10,9 milhões e requalificará mais de dez quilômetros de malha viária do bairro.

O Mestre Antônio é um dos principais acessos às regiões do Parque Estrela, Itapoã e Curicaca. Também liga a Estruturante ao Litoral, notadamente o Icaraí, por intermédio da Estrada da Barra Nova, que também será totalmente reformada no Avança Caucaia.

A Ordem de Serviço será assinada nos próximos dias pelo prefeito Naumi Amorim. “Nós vamos reformar praticamente todas as ruas do Mestre Antônio. Estamos falando de centenas de famílias que terão mais qualidade de vida daqui pra frente. É um verdadeiro legado”, afirma o gestor.

O Avança Caucaia está orçado em mais R$ 320 milhões. Esse montante é integralmente financiado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e representará asfalto novo para mais de 500 ruas e avenidas do município, além de viaduto, ponte, ecopontos, praças, lagoas urbanizadas e um Centro de Eventos.

Obras do programa já estão sendo executadas em vias do Parque Potira e do Araturi, além da avenida São Vicente de Paula, que cruza boa parte da Grande Jurema. Em breve, os serviços chegarão à avenida da Integração e outras importantes ruas de Caucaia.