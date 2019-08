Metrofor abre procedimento para instalação de caixas eletrônicos nas estações da Linha Sul

A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos está com procedimento aberto para a implantação de caixas eletrônicos em 11 estações da Linha Sul. Bancos e outras empresas interessadas na implantação de serviços bancários dentro do metrô deverão fazer a solicitação no dia 27 de agosto, a partir de 8h, através do site do Metrofor. A medida faz parte das ações da companhia que visam ampliar o leque de serviços prestados à população, em suas estações.

No processo de definição das estações que seriam disponibilizadas para implantação de caixas eletrônicos, o Metrofor buscou contemplar, não apenas aquelas com maior fluxo de passageiros, mas também as localizadas em áreas da cidade com baixa oferta de serviços bancários.

De acordo com os regulamentos, os caixas deverão ser implantados em locais anteriores à linha de bloqueio das estações (catracas). Com isso, qualquer pessoa terá acesso aos serviços, sem necessidade de embarcar nos trens. As máquinas de autoatendimento bancário permitem fazer saque, pagamentos, transferências e outros serviços. São disponibilizados espaços nas seguintes estações: José de Alencar, São Benedito, Benfica, Couto Fernandes, Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Esperança, Rachel de Queiroz, Jereissati e Carlito Benevides.

Empresas interessadas deverão acessar a página de negócios do Metrofor e conferir os regulamentos e procedimentos que descrevem todas as etapas e documentos necessários para a implantação dos serviços bancários.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará