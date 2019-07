Metrofor abre revalidação provisória para estudantes que não receberam carteira de estudante

Os alunos de Fortaleza e da Região Metropolitana que não receberam as novas carteiras de estudante para o ano de 2019 terão até 30 de agosto para fazer uma revalidação provisória do seu Cartão do Metrofor, utilizando a carteira de estudante do ano passado.

Ao realizar o processo, o Cartão do Metrofor para pagamento de meia passagem continuará aceito nas catracas eletrônicas do Metrô de Fortaleza até o fim de agosto. A expectativa é que o recebimento das carteiras de estudante dos sistemas municipais de transporte seja regularizado dentro deste prazo. O objetivo da ação é garantir que os alunos que utilizam o Metrô de Fortaleza mantenham o pagamento de meia passagem estudantil mesmo com atraso no recebimento das carteirinhas de 2019.

O procedimento pode ser feito em qualquer uma das 19 estações da Linha Sul, durante o período de funcionamento da Linha (de 5h30 às 23h, de segunda a sábado). Os documentos necessários são identidade com foto e o Cartão do Metrofor que será revalidado.

Para os estudantes que já receberam a carteira de estudantil ano 2019, a revalidação do Cartão do Metrô não será provisória, e terá validade até o primeiro semestre de 2020.