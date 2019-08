Metrofor: cartões de estudantes não revalidados expiram no dia 30 de agosto

Os estudantes que utilizam o Metrô de Fortaleza devem ficar atentos ao prazo de validade dos cartões para pagamento de meia passagem. Os bilhetes não revalidados ou revalidados provisoriamente expiram no dia 30 de agosto.

Para garantir a continuidade do benefício, o estudante deve realizar o processo de revalidação em um dos postos de atendimento das estações. Para concluir o processo, é necessário apresentar a Carteira de Estudante de 2019 emitida por entidade municipal, o Cartão do Metrofor que será revalidado e o documento de identidade com foto. O procedimento é rápido e gratuito.

Já para os estudantes que querem emitir a 2º via do cartão, o prazo para recebimento é de dez dias úteis após a solicitação, e deve ser retirado no mesmo local de emissão. O procedimento é gratuito e para solicitar, é necessário apresentar boletim de ocorrência e documento de identidade com foto.