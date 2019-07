Metrofor realiza revalidação provisória para estudantes que ainda não receberam a nova “carteirinha”

Os alunos de Fortaleza e da Região Metropolitana que não receberam as novas carteiras de estudante para o ano de 2019 terão prazo até 30 de agosto para fazer uma revalidação provisória do seu Cartão do Metrofor, utilizando, para isso, a carteira de estudante do ano passado.

Com a revalidação provisória, o Cartão do Metrofor para pagamento de meia passagem continuará aceito nas catracas eletrônicas do Metrô de Fortaleza até o fim de agosto. Até lá, a expectativa é de que seja regularizado o recebimento das carteiras de estudante dos sistemas municipais de transporte.

O procedimento pode ser feito em qualquer uma das 19 estações da Linha Sul, durante o período de funcionamento da Linha (de 5h30 às 23h, de segunda a sábado). Os bilheteiros e agentes metroviários nas estações estão prontos para orientar sobre a revalidação.

Documentos necessários: identidade com foto e o Cartão do Metrofor que será revalidado.

Após o fim de agosto, haverá novo período de revalidação – para aqueles que tiverem feito a provisória – dessa vez, de forma definitiva, utilizando as novas carteiras estudantis, e com validade até 2020.

Prorrogação do prazo

Para os estudantes que já receberam a carteira de estudantil ano 2019, a revalidação do Cartão do Metrô não será provisória, com validade até o primeiro semestre de 2020. O estudante deve se dirigir até a Estação Benfica, no guichê exclusivo para atendimento de estudantes, de 8h às 12h e 13h às 17h.

Documentos: Cartão do Metrofor que será revalidado, identidade com foto e Carteira de estudante municipal ano 2019. O prazo para essa revalidação foi prorrogado, e agora será até 30 de agosto.

Alunos que ainda não possuem o Cartão do Metrofor para pagamento de meia passagem podem emitir o bilhete na Estação Benfica, apresentando carteira de estudante municipal e documento de identidade com foto.

A emissão é feita também no horário de 8h às 12h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. O prazo de recebimento do cartão é de 10 dias úteis, a partir da data da emissão. Ao fim desse período, o estudante deve retornar ao local de emissão para retirada de seu cartão.

(*) Informações do Governo do Estado.