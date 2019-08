Metrofor: uso do metrô cresce 84% em Fortaleza

O número de passageiros do transporte metroferroviário tem crescido na Capital. Na Linha Oeste, que liga Fortaleza a Caucaia, entre 2015 e 2018, a quantidade de usuários cresceu 26%. Já na Linha Sul, que liga a Capital a Maracanaú, o aumento foi de 84%. Mesmo com o aumento na procura e utilização do serviço de transporte, a estimativa é que apenas 9,7% do que foi projetado esteja sendo operado.

Entre as vantagens, quem utiliza o metrô capital afirma que a rapidez nas viagens é o fator decisivo para a escolha do transporte.