Meu Primeiro Concurso: projeto abre inscrições para cursinho preparatório gratuito

As aulas iniciarão dia 01 de outubro e acontecerão às terças, quartas e quintas-feiras, na Rede Cuca Mondubim. Inicialmente, serão ofertadas as disciplinas de Português, Matemática, Informática e Direito Constitucional, matérias mais comuns em todos os concursos de nível médio.

O projeto inicial pretende formar uma turma, com 40h/aulas por mês. No decorrer da execução, e dependendo da demanda, as aulas, a carga-horária e as disciplinas podem se ajustar às necessidades dos jovens.