Militares e familiares fazem manifestação e cobram melhoria salarial na Assembleia

Policiais da reserva e da ativa, com familiares, se concentram, nesta manhã, na Assembleia Legislativa, para cobrar ao Governo do Estado melhoria nas condições salariais. O vereador Sargento Reginauro e o deputado estadual soldado Noélio (PROS) lideram o movimento que é acompanhado, via internet, pelo Capitão Wagner (PROS). São dezenas de policiais que se articularam para fortalecer o movimento de reivindicação salarial.

O trânsito na Avenida Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres, em frente à sede do Legislativo Estadual, no sentido sertão-praia, foi barrado pelos manifestantes que querem pressionar os deputados estaduais a rejeitarem à proposta de reajuste salarial.

O governador Camilo Santana (PT) fez, ao longo da semana, reuniões com técnicos e deputados aliados para mostrar que os investimentos com o pessoal na área da segurança pública subiram de R$ 1,2 bilhão, em 2014, para R$ 2,5 bilhões, em 2019, e, nesse momento, a reposição de salários será dada obedecendo os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Confira vídeo e fotos: