Milton Gonçalves é internado após sofrer AVC

O ator Milton Gonçalves, de 86 anos, foi internado nessa segunda-feira, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a unidade de saúde, ele sofreu um acidente vascular cerebral isquêmico. Ao chegar ao hospital, ele recebeu atendimento clínico e passou por uma cirurgia.

Milton está internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do ator inspira cuidados. O ator é um dos personagens do desfile da Escola de Samba do Salgueiro, como um dos palhaços negros do enredo da vermelho e branco. No último domingo, Milton participou de uma feijoada na quadra da escola, na Zona Norte, junto com outros componentes.

O último trabalho do ator na TV foi no especial de Natal ‘Juntos a magia acontece’, em que ele se vestiu de Papai Noel.

(*)com informação do Jornal Extra