“Minha honra é patente, o mandato é para quatro anos”, afirma Nezinho Farias sobre acusação de André Fernandes

O deputado Nezinho Farias (PDT), repudiou acusação que o deputado André Fernandes fez ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) na última sexta-feira (14) que acusou, o deputado de mostrar projeto que teria vinculo com o jogo do bicho.

O projeto foi discutido em uma audiência pública, na Assembleia Legislativa com a presença do Presidente da Comissão de Esporte e Juventude, Marcos Sobreira e o procurador da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

“Não se trata só de um projeto que foi discutido em uma audiência pública e sim em uma audiência que o próprio deputado que voltou a favor”, disse Nezinho

Veja vídeo do deputado Nezinho Farias:

O deputado Evandro Leitão afirmou que “não podemos aceitar esse tipo de comportamento e que não é porque um deputado teve 100 mil votos que vai ser melhor em um que obteve 50 mil”