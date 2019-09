O ministério da Economia esclareceu que o governo não tem a intenção de congelar o salário mínimo. No início da semana surgiu boato sobre a possibilidade de incluir o congelamento do salário mínimo como um dos gatilhos da PEC 438, que altera as regras fiscais.

Dessa forma, o valor continuará sendo reajustado de acordo com a inflação. Ainda de acordo com o ministério, o ajuste do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também não sofrerá mudanças, mantendo o poder de compra da população.