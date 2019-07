Ministério da Educação afirma que 108 escolas militares serão implantadas até 2023

O Ministério da Educação tem como objetivo implementar 108 escolas cívico-militares até 2023 em todos os estados. Essa é uma das ações previstas no Compromisso Nacional pela Educação Básica, documento que reúne intervenções que estão sendo planejadas para serem implementadas até o fim do atual governo. O documento foi apresentado nessa quinta-feira, em Brasília.

O estado do Ceará já conta com quatro escolas militares: o Colégio da Polícia Militar do Ceará, com sede em Fortaleza e em Juazeiro do Norte, o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros e o Colégio Militar de Fortaleza.

Além das escolas militares, o governo pretende dar apressar a conclusão de mais de 4 mil creches até 2022, conectar 6,5 mil escolas rurais por meio de satélite em banda larga em todos os estados e ofertar cursos de ensino a distância para melhorar a formação de professores, até 2020.

O documento foi elaborado pelo MEC em conjunto com estados e municípios representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. As ações são voltadas para a educação básica, que compreende desde o ensino infantil até o ensino médio. A intenção, de acordo com o MEC, é tornar o Brasil referência em educação na América Latina até 2030.