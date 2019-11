Ministério da Educação espera reduzir fraudes com carteirinha estudantil digital

A carteirinha estudantil digital, chamada pelo governo de ID Estudantil, deve reduzir as fraudes envolvendo o documento. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que acredita que os casos vão “cair para zero” com a nova com carteira estudantil digital.

Para obter o documento é necessário, antes de tudo, que a instituição de ensino à qual o estudante está vinculado insira os dados do aluno no Sistema Educacional Brasileiro. Dados recentes do MEC mostram que mais de 2 mil instituições de educação básica e 408 de educação superior, entre elas milhares no Ceará, já cadastraram seus estudantes. Ao todo, mais de 1 milhão de alunos estão cadastrados para obter a carteirinha digital.

Após ser cadastrado, o estudante precisa baixar o aplicativo Ino celular e fazer o cadastro pessoal. Além disso, a partir do ano que vem, o MEC irá ampliar o acesso à internet em escolas urbanas e rurais.

A ID Estudantil é voltada para todos os estudantes, desde a educação básica até a pós-graduação. O documento permite o pagamento de meia-entrada em shows, apresentações de teatro e outros eventos culturais.