Ministério da Educação prorroga prazos do ProUni e Fies após instabilidade no sistema

A decisão foi tomada após o portal do programa e do fundo de financiamento apresentarem instabilidade nas páginas do site do MEC. O Sistema Presença, que registra a frequência escolar para pagamento do benefício do Bolsa Família, também passou por instabilidade, mas o MEC decidiu não prorrogar o prazo, já que a data limite para envio das informações é 23 de agosto.