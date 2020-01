Ministério da Saúde alerta para possível surto de dengue no Ceará em março

Segundo informações do órgão de saúde, a dengue é uma doença sazonal e pode mudar em pouco tempo, mas, no momento, os nove estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande contingente populacional pouco afetadas em 2019 estão sob alerta.

No ano passado, o Ceará teve quase 15 mil casos da doença, mais que o triplo do registrado em 2018. Apesar do crescimento, o número de casos da doença foi bem abaixo do registrado em 2015, quando mais de 50 mil pessoas foram infectadas.