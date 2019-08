Sarampo: Ministério da Saúde amplia vacinação para crianças de 6 meses a menores de um ano

A vacinação é a única maneira de prevenir o sarampo. A vacina tríplice viral protege contra a doença e está disponível o ano todo nos postos de saúde. Nesta terça-feira, 20, devido aos surtos em 11 estados brasileiros, o Ministério da Saúde ampliou o esquema vacinal para crianças com idade de 6 meses a menores de um ano.

A Secretaria da Saúde do Ceará ressalta que todas as crianças com essa faixa etária devem se vacinar, independe de viajar para algum estado onde há confirmação de sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram confirmados no Brasil 1.680 casos da doença neste ano.

Até 20 de agosto, registraram casos de sarampo os estados de São Paulo (1.662), Rio de Janeiro (6), Pernambuco (4), Bahia (1), Paraná (1), Goiás (1), Maranhão (1), Rio Grande do Norte (1), Espírito Santo (1), Sergipe (1) e Piauí (1). O Ceará, até esta quarta-feira, 21 de agosto, registrou nenhum caso neste ano. Desde 2015, o Estado não registra casos da doença.

Sarampo

É uma doença altamente transmissível e pode acometer crianças e adultos. A transmissão do sarampo ocorre de uma pessoa para outra, por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas são febre, conjuntivite, coriza, tosse e manchas vermelhas.