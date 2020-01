Ministério da Saúde confirma primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil

Os cearenses precisam ter mais atenção e ficar atento para prevenção de doenças. O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (28), o primeiro caso suspeito de coronavírus no país e elevou o nível de atenção para alerta de perigo para a presença do vírus nos municípios brasileiros. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma estudante de 22 anos que esteve na China está internada, em Belo Horizonte, em observação.

Além disso, com o aumento do nível de alerta pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde orienta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade. A recomendação faz parte das ações de prevenção publicadas no novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, atualizado nesta terça-feira (28), com informações para vigilância e assistência da rede pública de saúde.

Com quase três mil casos confirmados, todo o território chinês passa a ser considerado área de transmissão ativa da doença. Com isso, as pessoas vindas desta localidade nos últimos 14 dias e que apresentem febre e sintomas respiratórios podem ser consideradas casos suspeitos.