Ministério da Saúde lança Campanha de Combate ao Aedes aegypti

O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, participa nesta quarta-feira (11), em Brasília (DF), de uma videoconferência com as Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país para lançar a campanha publicitária de Combate ao mosquito Aedes aegypti. Além disso, serão divulgados novos dados epidemiológicos de dengue, zika e chikungunya.

O evento será transmitido, ao vivo, pelas redes sociais do Ministério da Saúde.

Casos no Ceará

O número de casos de dengue no Ceará chega a 81 confirmados só neste ano, segundo boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa). No total, 859 casos suspeitos foram notificados.

Fortaleza aparece entre as 16 capitais brasileiras em estado de alerta no que diz respeito ao índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti.