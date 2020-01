Ministério da Saúde realiza pesquisa para medir fatores de risco para doenças crônicas

Os cearenses com 18 anos ou mais poderão receber uma ligação do Ministério da Saúde e participar da principal pesquisa no país que mede os fatores de risco e de proteção para doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, cânceres, obesidade, doenças respiratórias e relacionadas ao coração. Este é o início da pesquisa Vigitel 2020, realizada todos os anos pelo Ministério da Saúde. A expectativa é ouvir cerca de 27 mil pessoas somente no primeiro semestre.

Desde 2006, a pesquisa Vigitel monitora a frequência e a distribuição de fatores de risco para o surgimento destas doenças através de um questionário, respondido por telefone, sobre itens como hábitos alimentares e estilo de vida. Também são investigadas a frequência e o diagnóstico médico de hipertensão arterial e diabetes, assim como a realização de exames de mamografia e de papanicolau.

O tempo médio para responder ao questionário é de cerca de 12 minutos e as ligações serão feitas das 9h às 21h nos dias da semana, e das 10 às 16h aos sábados, domingos e feriados.

A participação na pesquisa Vigitel é voluntária, mas de acordo com o Ministério da Saúde, é muito importante para planejar e monitorar as ações e políticas públicas de cuidado à saúde dos brasileiros.