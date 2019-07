Ministério da Saúde suspende 19 contratos de produção de medicamentos do SUS

De acordo com o ministério, as Parcerias de Desenvolvimento Produtivo (PDPs) é uma medida que prevê transferência de tecnologia de um laboratório privado para um público, com o objetivo de fabricar um determinado produto em território nacional. O processo é coordenado pelo Ministério da Saúde para apoiar a produção nacional de produtos considerados estratégicos para o SUS e que têm distribuição gratuita. Atualmente, 87 parcerias estão vigentes e desde 2015, 46 PDPs foram suspensas, de acordo com o órgão.