Ministério do Desenvolvimento investe quase R$ 2 bilhões na Região Nordeste durante o primeiro semestre

O Ministério do Desenvolvimento Regional investiu R$ 4,62 bilhões durante os seis primeiros meses do ano em obras de habitação popular, segurança hídrica, mobilidade urbana, ações de desenvolvimento regional e de defesa civil. Cerca de 49% dos recursos, cerca de R$ 1,96 bilhão, foram aplicados em iniciativas na região Nordeste.

O Programa Minha Casa Minha Vida recebeu R$ 2,54 bilhões de recursos durante o primeiro semestre deste ano. Já na área de segurança hídrica, que contempla obras como o Projeto de Integração do Rio São Francisco, o investimento foi de R$ 652 milhões. No Eixo Norte, as obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco passam pelos municípios cearenses de Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro.

Ações de desenvolvimento regional que envolvem repasses a estados e municípios para pavimentação, calçamento, drenagem urbana e outras iniciativas tiveram investimento de R$ 588 milhões. Investimentos em mobilidade urbana, como obras de corredores de ônibus, Veículo Leve sobre Trilhos (VLTs) e Transporte Rápido por Ônibus (BRTs), somaram R$ 287 milhões.