Ministério do Meio Ambiente realiza chamada dos municípios cearenses para combate ao lixo no mar

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abreple) convida os municípios cearenses a participar de um projeto de assistência para prevenção e combate ao lixo no mar.O objetivo da chamada é oferecer assistência técnica a até quatro municípios da costa brasileira, com início previsto para este semestre.

A participação dos municípios é gratuita e não envolve repasse de recursos. O prazo para recebimento das manifestações de interesse termina no próximo dia 19.

A chamada é uma das atividades para implementação do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que prevê ações de fomento à inovação tecnológica na busca por soluções e melhorias na gestão de resíduos sólidos, comunicação e educação, além da articulação entre os diferentes setores da sociedade.O plano visa à redução dos impactos do lixo no mar, bem como o fortalecimento das capacidades institucionais dos municípios na gestão de resíduos.