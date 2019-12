Ministério lança lista de serviços que são realizados nas unidades primárias de saúde

O Ministério da Saúde lançou uma lista com os serviços oferecidos pelas equipes e unidades de atenção primária espalhadas pelos municípios cearenses para informar a população sobre os procedimentos e cuidados que podem ser solicitados. A Carteira de Serviços da Atenção à Saúde traz um conjunto de ações divididas por tipo de procedimento e público-alvo, que inclui idosos, gestantes e crianças e adolescentes.

A atenção primária é a porta de entrada do SUS. O trabalho começa com a formação das equipes de saúde da família que fazem o acompanhamento e orientam a população sobre os cuidado básicos que devem ser tomados em cada caso. Se o problema não for resolvido, o cidadão pode recorrer às unidades básicas de atenção primária, que são os postos de saúde.

Entre os serviços voltados para adultos e idosos, estão incluídos, por exemplo, assistência a mulheres grávidas, na menopausa, com problemas ginecológicos ou em situação de violência. Também é oferecido atendimento domiciliar a pessoas acamadas, busca de diagnóstico e tratamento para pessoas com hanseníase, tuberculose, sífilis, hepatites virais.

Para crianças e adolescentes os serviços são teste do pezinho, vacinação, prevenção e aconselhamento sobre tabagismo, uso abusivo de drogas, saúde sexual e violência. Também são atendidos jovens com dificuldade de aprendizado, deficiências físicas e mentais e outras patologias como diabetes, tuberculose e doenças crônicas.