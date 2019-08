Ministério Público aplica multa no Vila Galé Cumbuco por falta de alvará de funcionamento

O Hotel Vila Galé Cumbuco foi multado em R$ 362.161,20 pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). A medida suspendeu temporariamente, de forma cautelar, a atividade comercial do empreendimento. De acordo com o Decon, o Vila Galé Cumbuco foi notificado nesta quarta-feira (21).

O Decon verificou após fiscalizações que o empreendimento estava funcionando sem Alvará de Funcionamento para o exercício da atividade hoteleira em condomínio residencial, sem o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (CCCB) e sem o Cadastro do Ministério do Turismo (Cadastur). Além disso, foi constatado que o estabelecimento não possuía Licença Sanitária nem possuía o Livro de Reclamações e do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso ao público.

A empresa ainda pode apresentar recurso administrativo em relação à multa para a Junta Recursal do Decon (Jurdecon), no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação. Entretanto, como a suspensão foi cautelar, para que seja reestabelecida a atividade comercial, é necessário apresentar no órgão os documentos inerentes à atividade hoteleira no condomínio residencial.