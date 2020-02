Ministério Público cobra municípios a cumprirem metas de vacinação

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) vai cobrar o cumprimento das metas de vacinação em todos os municípios cearenses. Segundo informações enviadas pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público, houve uma redução de 15,1% entre 2018 e 2019 na cobertura vacinal das crianças até um ano de idade.

O Ministério Público verificou, ainda, que em 2019, 106 cidades não alcançaram 75% da cobertura vacinal das seis principais vacinas: BCG, Pentavalente, VIP contra Poliomielite, Pneumocócica, Meningocócica C e Tríplice Viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. Dentre esses 106 municípios, 21 não atingiram sequer 70% de cobertura, embora a meta seja de 90% para a BCG e 95% para os demais tipos de vacina.

As 21 cidades onde a situação é mais grave são: Barreira, Barro, Caridade, Granjeiro, Ipu, Irauçuba, Itaitinga, Jardim, Jucás, Maracanaú, Mulungu, Nova Olinda, Pacajus, Paracuru, Parambu, Pedra Branca, Pentecoste, Reriutaba, Santa Quitéria, São Luís do Curu e Uruoca.

Para prevenir e evitar situações ainda mais graves, o Centro de Apoio Operacional da Cidadania está articulando com as Promotorias de Justiça do Ministério Público o monitoramento da situação em cada município. O órgão vai acompanhar a evolução da cobertura vacinal em 30 dias e, em seguida, após mais 90 dias.