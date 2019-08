Ministério Público do Ceará entrega à Justiça denúncia contra “Zé do Valério”

O Ministério Público do Ceará (MPCE) entregou à Justiça, na última segunda-feira (5), denúncia contra o vaqueiro José Pereira da Costa, conhecido como “Zé do Valério” pelo assassinato de Daniele de Oliveira Silva. A Promotoria de Justiça de Pedra Branca acusou “Zé do Valério” pela prática dos crimes de homicídio com quatro qualificadoras: motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio.

Segundo a peça criminal, o fato aconteceu no dia 25 de abril, no Sítio São Gonçalo, zona rural do município de Pedra Branca. Por volta das 12h, o denunciado teria constrangido a vítima “mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e prática de atos libidinosos, matando-a cruelmente, por motivo torpe e por razões da condição de sexo feminino”, consta na denúncia.