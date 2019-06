Ministério Público do Ceará realiza audiência na próxima sexta-feira para debater sobre o processo de adoção

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), através da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Caridade, em parceria com o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOPIJ), vai realizar na próxima sexta-feira (28), uma audiência pública para debater sobre a adoção. O evento será às 9h, na Escola Estadual de Educação Profissional Francisco Paiva Tavares, na avenida Coronel Francisco Linhares.

Durante a audiência, será distribuído material informativo e serão tratados vários assuntos dentro do tema indicado, tais como: o cadastro municipal de adotantes e o procedimento para entrega de criança recém-nascida pelos pais que não quiserem se responsabilizar pela sua criação.

Em novembro do ano passado foi sancionada uma nova lei que altera os prazos para a adoção, aceleram o procedimento, além de dar prioridade aos casos de adoção envolvendo irmãos, ou ainda, crianças e adolescentes que possuam problemas de saúde. Embora a nova lei tenha o apoio de grupos interessados em adotar, as novas regras dividem a opinião de especialistas e do Judiciário.

Além de alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a nova lei também traz mudanças na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Com a nova medida, quem adota uma criança passa a ter as mesmas garantias trabalhistas dos pais sanguíneos, tais como licença maternidade, estabilidade provisória e direito à amamentação.