Ministério Público do Estado lança 1ª Prêmio de Jornalismo para profissionais e estudantes

Com o tema “Atuação do Ministério Público na garantia da Justiça e na promoção de direitos”, o Ministério Público do Estado do Ceará lança, nesta quarta-feira (189), o 1º Prêmio MPCE de Jornalismo. Jornalistas profissionais, repórteres cinematográficos, repórteres fotográficos e estudantes de Jornalismo, com atuação no estado do Ceará, poderão se inscrever até o dia 12 de novembro de 2019, concorrendo com até 3 trabalhos cada. A solenidade de premiação, com a divulgação dos vencedores, acontece no dia 12 de dezembro.

A iniciativa da Assessoria de Comunicação do MPCE tem o objetivo de fortalecer a relação entre a instituição e a imprensa local, além de valorizar a atuação dos profissionais de imprensa na difusão de informações de interesse público de forma ética e imparcial. A comenda também tem a finalidade de incentivar o debate público, através dos meios de comunicação social, sobre a fiscalização da lei, a promoção dos direitos coletivos e individuais indisponíveis, e a indução de políticas públicas, pilares constitucionais do Ministério Público Brasileiro.

Os trabalhos inscritos nas 6 categorias (Jornalismo Impresso; Telejornalismo; Radiojornalismo; Fotojornalismo; Webjornalismo e Acadêmico) devem ter sido publicados no período entre 12 de novembro de 2018 e 12 de novembro de 2019. As publicações devem enfocar as atividades do Ministério Público do Estado do Ceará nas mais diversas áreas de atuação, como: Defesa dos Direitos Humanos, do Consumidor, da Infância, do Idoso, das Pessoas com Deficiência, de Pessoas LGBTQI+; Combate e Prevenção à Criminalidade, Combate ao Crime Organizado, Violência Doméstic a; Combate ao Desvio de Recursos Públicos e à Corrupção, Combate à Sonegação Fiscal; Defesa do Direito à Saúde e Educação; e Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística, Patrimônio Histór ico e Moradia.

O autor(a) ou autores(as) vencedor(es) de cada Categoria Profissional recebe R$ 6.000,00 (seis mil reais) e certificado, além de certificados para 2° e 3° colocados. Na Categoria Acadêmico, o prêmio é de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o(s) autor(es) da reportagem ou fotografia vencedora e certificado, além de certificados para 2° e 3° colocados. O edital e os formulários de inscrição do 1º Prêmio MPCE de Jornalismo estão disponíveis em www.mpce.mp.br/ premiojornalismo2019.