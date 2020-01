Ministério Público interdita a loja de móveis Tok & Stok e uma agência do banco Itaú

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), interditou a loja Tok & Stok, localizada na Av. Washington Soares, e uma agência do Banco Itaú, situada na Av. Professor Gomes de Matos, no Montese, nesta terça-feira (21).

Na agência bancária e na loja de móveis e decoração foi constatada a ausência do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros (CCCB). Mesmo com prazo para regularização, os estabelecimentos não apresentaram documentos válidos e foram interditados por agentes do Setor de Fiscalização após decisão administrativa da Secretaria-Executiva do Decon.

(*) Com informações do Ministério Público do Ceará