Ministério Público investiga fraudes em licitações de Limoeiro do Norte e mais oito municípios

Uma investigação sobre fraude em licitações realizada pelo Ministério Público Estadual, com apoio da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de quatro empresas no município. Na fase inicial da operação, não são investigados agentes públicos e a ação tem o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). O esquema, segundo o Ministério Público, agia em Limoeiro, mas tem contratos em pelos menos mais oito municípios, entre eles Jijoca de Jericoacoara e Quixeré.

De acordo com o promotor, Gleydson Pereira, as empresas estão sendo investigadas por atuarem juntas para fraudar contratos com o poder público municipal. As quatro participavam de licitação e só uma ganhava sempre, o que levantou suspeitas das autoridades.

Os contratos de uma das investigadas envolviam transporte escolar, aluguel de veículos para a Prefeitura da Cidade e até execução de obras públicas. O promotor informou que as sedes da maioria das empresas eram fantasmas. Apenas uma delas tinha endereço onde foram apreendidos mais de 40 documentos de veículos e outros documentos de licitações. Os equipamentos passarão por perícia.