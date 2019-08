Ministério Público participa de atos contra o projeto de Abuso de Autoridade em Juazeiro do Norte nesta quinta

Membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) participarão, em conjunto com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, de um ato público nesta quinta-feira (22), às 9h, em Juazeiro do Norte, contra o Projeto de Lei que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. A ação acontecerá no Fórum Desembargador Juvêncio Santana. Também será realizado um ato em Fortaleza, às 8h30, no Fórum Clóvis Beviláqua, com adesão de membros do Ministério Público.

De acordo com o procurador-geral de Justiça do Ceará, Plácido Rios, a motivação do ato público é para mostrar para sociedade que o projeto busca fragilizar as instituições, principalmente as que atuam contra a corrupção e o crime organizado.

Na última terça-feira (21), o procurador-geral participou de reuniões, em Brasília, do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União para tratar do projeto de lei, com a participação do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Jorge Antonio de Oliveira Francisco.