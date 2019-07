Ministério Público pede prisão preventiva de médico acusado de abusar de pacientes em Uruburetama

O Ministério Público do Ceará solicitou à Justiça a prisão preventiva do prefeito e médico ginecologista de Uruburetama José Hilson de Paiva, acusado de cometer violência sexual contra pacientes. O pedido foi feito na noite desta quarta-feira (17) e anunciado hoje (18).

A Promotoria de Justiça de Uruburetama entende que o médico poderia comprometer a investigação do caso, que está sendo conduzida pela Polícia Civil, em conjunto com o Ministério Público. O acusado está afastado de suas atividades no consultório, por decisão do Conselho Regional de Medicina do Ceará.

No comunicado, o Ministério Público informa que ouviu quatro mulheres que se identificaram como vítimas do médico, em março de 2018. A coleta dos depoimentos ocorreu depois da divulgação dos primeiros vídeos que serviriam de evidência contra o médico e ex-prefeito. Ao todo, seis vítimas e uma testemunha já compareceram ao Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc).