Ministério Público solicita melhoria dos serviços do Metrô Cariri

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio da 6ª Promotoria de Justiça da Comarca do Crato e do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), entrou com uma Ação Civil Pública contra a Companhia Cearense de Trens Metropolitanos (Metrofor). A medida determina que a concessionária mantenha o serviço de transporte do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) adequado, para garantir aos usuários segurança e eficiência.

Além disso, a ação requer que sejam cumpridos, pontualmente, os horários das viagens agendadas, assim como a divulgação do programa de manutenção preventiva do Metrô Cariri, com a realização de assistências periódicas dos veículos. O Ministério Público pede que seja criado um canal de comunicação oficial com os usuários para informar sobre a prestação do serviço.