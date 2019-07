Ministro da Casa Civil diz que o saque do FGTS será anunciado na próxima semana

Nesta quinta-feira (18), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo anunciará apenas na próxima semana a medida que deve liberar saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Já o presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta manhã, que a medida seria anunciada ainda nesta quinta-feira, durante o evento no Palácio do Planalto para marcar 200 dias de governo. De acordo com Bolsonaro, o saque do FGTS seria confirmado mesmo ainda precisando de ajustes.

De acordo com Lorenzoni, o detalhamento da proposta está em fase de elaboração pela equipe econômica, e a decisão de não fazer o anúncio oficial foi tomada em reunião da Junta de Execução Orçamentária, com a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, e secretários.