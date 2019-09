O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, nomeou para a Superintendência do Ibama no Ceará, o suplente de deputado federal pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Célio Bezerra, o ‘Coronel Bezerra‘. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. O novo superintendente vai receber salários de R$ 10.373,30.