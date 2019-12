Mirante das Artes: Concerto de Natal, mostra de cinema e exposições movimentam Dragão até domingo

Na semana que antecede o feriado natalino, o Centro Dragão do Mar recebe o Concerto de Natal de Fortaleza, que terá as apresentações da Orquestra Estrela da Serra, Maribanda, Coral Moenda de Canto, Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno, Coral da Universidade sem Fronteiras e Coral e Orquestra Infantil Casa de Vovó Dedé. O evento é gratuito e será realizado nesta terça-feira (17), às 19h, no Anfiteatro.

O cinema também é destaque nesta semana com as estreias de “A Rosa Azul de Novalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro, e de “E Então Nós Dançamos, de Levan Akin, na próxima quinta-feira (19). Os longas “Synonymes”, de Nadav Lapid, “A Vida Invisível”, de Karim Aïnouz, “Dois Papas”, de Fernando Meirelles, e “Parasita”, de Bong Joon-ho, seguem em cartaz. E, até o próximo dia 18, o Cinema do Dragão estará com a mostra gratuita “Hong Sang-soo: A repetição da Vida”, com filmes do cineasta sul-coreano Hong Sango-soo.

O teatro recebe, nos dias 21 e 22, os espetáculos “D. Menina” (teatro infantil), às 17h, e “Fruta Cor”, “Dança-Douro” e “Desenho Animado” (dança), às 20h.

Exposições

As exposições seguem durante as férias no Centro Dragão do Mar. São elas: Ouro Branco – a estrada é escura e arriscada, da artista Simone Barreto; Grande Circular, de Isadora Teixeira, Léo Silva, Linga Acácio, Lucas Dilacerda, Samuel Tomé, Terroristas del Amor e Wellington Gadelha; Zona de Remanso, dos artistas Cadena, Clébson Oscar, Larissa Vasconcelos, Linga Acácio, Jonas Van, Priscilla Sousa, Karine Araujo, Zahra Alencar; Desindústria, de Rafael Vilarouca; e Fóssil Coração de Peixe, de Lua Alencar, Willian Ferreira, Raquel Gomes, Naiana Gomes, que estão no Museu de Arte Contemporânea. A Ereção da Palavra, do artista Lívio do Sertão, pode ser vista nos espaços externos no Centro Dragão do Mar; a exposição De Poesia a Periferia tá cheia!, do Coletivo Motim, está no Espaço Mix; Folclore em Cena, na Multigaleria; e Rotas, de Régis Amora, na Varanda dos Museus.

A programação completa de dezembro pode ser acessada aqui.