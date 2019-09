Modalidades individuais encerram Jogos Escolares do Ceará 2019

O apito final foi dado neste final de semana, quando a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) realizou as últimas competições dos Jogos Escolares do Ceará 2019. O evento teve início no último dia 2 de agosto com a Fase Regional CREDEs e seguiu com as fases Macro Regional modalidades coletivas, Macro Regional modalidades individuais e paralímpicas, Fase Estadual modalidades coletivas e concluiu o certame com a Fase Estadual nas modalidades individuais e paralímpicas.

Encerrando essa etapa de competições, a capital Fortaleza recebeu nos últimos dois dias, 7 e 8 de setembro, as modalidades Luta Olímpica, Vôlei de Praia, Karatê, Surf, Paranatação e Natação. Foram mais de 350 atletas, de 12 a 17 anos, que disputaram nos naipes feminino e masculino.

A próxima etapa da competição é a Fase Regional válida pelos Jogos Escolares da Juventude, que acontecerá dos dias 20 a 24 de setembro na cidade de Natal, Rio Grande do Norte.

O Ceará chega para esta fase da competição com 10 equipes representando o Estado, são elas:

Basquete Feminino 12 – 14 anos – Colégio Farias Brito (Fortaleza)

Basquete Feminino 15 – 17 anos – Colégio Batista (Fortaleza)

Futsal Feminino 15 – 17 ano – Colégio Walter Ramos de Araújo (São Gonçalo do Amarante)

Futsal Masculino 15 – 17 anos – EEFM José Martins Sampaio (Brejo Santo)

Vôlei Masculino 12 – 14 anos – Colégio Batista (Fortaleza)

Vôlei Feminino 15 – 17 anos – Colégio Batista (Fortaleza)

Handebol Feminino – 12 – 14 anos – Colégio Parque Estudantil Guadalajara (Caucaia)

Handebol Masculino 12 – 14 anos – EEF São Marcelino Champagnat (Aracati)

Handebol Feminino – 15 – 17 anos – Colégio Manoel da Silva (Fortaleza)

Handebol Masculino 15 – 17 anos – EEF Edson Martins Campelo (Pentecoste)

Após essa etapa, as equipes classificadas irão para a fase Nacional dos Jogos, que acontecerão nos dias 16 a 30 de novembro, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Vale lembrar que as equipes que se classificaram entre os 5 primeiros da Etapa Estadual já estão automaticamente na Fase Nacional, assim como os atletas classificados nas modalidades individuais.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará