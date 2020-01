Monitor aponta que área de seca grave avançou para o Sertão Central do Ceará

O Monitor de Secas mostrou que o Ceará apresentou, em dezembro, uma expansão da seca grave para a Região Central e da seca moderada em direção ao Litoral Norte. A seca grave, que em novembro se concentrava apenas em parte do Sertão de Crateús, avançou em direção ao Sertão Central. Já a faixa de seca moderada, que no mês anterior limitava-se até pouco após o litoral do município de Aracati, se expandiu para além do litoral da Grande Fortaleza e chegou nas cidades de Paracuru e Trairi em dezembro.