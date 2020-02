Moradores de Iracema, Jaguaribe e Morada Nova recebem capacetes do programa CNH Popular

Nesta semana, mais três municípios foram contemplados com a entrega de capacetes do Programa CNH Popular, implementado pelo Governo do Ceará, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE).

No dia 11 de fevereiro foram entregues 175 capacetes aos motociclistas de Iracema, e, no dia seguinte, 239 capacetes em Jaguaribe. Já em Morada Nova, foram 257 beneficiados que foram receber seu equipamento de segurança no dia 14.

O Programa Popular de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores, conhecido como CNH Popular, tem como finalidade possibilitar o acesso das pessoas de baixo poder aquisitivo, gratuitamente, à obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A (Moto) ou B (automóvel) e já beneficiou mais de 200 mil pessoas em todo o Ceará. Quem se habilita na categoria A recebe um capacete, garantido através da Lei nº 15.931 de dezembro de 2015, e que atende às exigências legais vigentes.

Em 2019, foram entregues mais de 5.600 capacetes no estado e, em 2020, já são 2.154 em 7 diferentes municípios.