Moradores de Marco recebem nova areninha neste sábado

Os moradores do município de Marco, no Litoral Norte do Estado, recebem neste sábado (6) uma nova areninha. O governador Camilo Santana assina, ainda, o início de obras de melhoria no sistema de esgotamento sanitário da cidade e construção do abatedouro público de Marco.

Com investimento de R$ 262.287,50, esta será a 51ª areninha entregue pelo Governo do Estado. A estrutura do equipamento conta com campo society com gramado sintético, alambrados, vestiários com banheiros, iluminação e acessos pavimentados.

Abatedouro

Já para a construção do abatedouro público, foi firmada uma parceria através de convênio entre a Secretaria do Desenvolvimento Agrário e a Prefeitura Municipal de Marco. Serão investidos R$ 1,6 milhão – R$ 1,5 milhão de recursos do Tesouro Estadual e R$ 100 mil da Prefeitura.

Quando a obra estiver concluída, o equipamento terá capacidade de abate de 50 animais por dia, sendo 15 suínos, 15 bovinos, 10 caprinos e 10 ovinos.

Sistema de esgotamento sanitário

As obras de complementação do sistema de esgotamento sanitário da sede da cidade de Marco serão executadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O serviço prevê a conclusão de duas estações elevatórias e da estação de tratamento de esgoto por lagoas de estabilização.

Além disso, serão instaladas 1.350 ligações domiciliares de esgoto. Com investimentos de R$ 3,4 milhões, a obra vai beneficiar aproximadamente 14.200 moradores da região. Com isso, a cidade contará com 55% de cobertura de esgotamento sanitário.

Serviço

Data: 6 de julho de 2019, sábado

Horário: 9h

Local: Rua Deputado Francisco Monte, s/n, Centro – Marco/CE (em frente a Praça Geraldo Bastos Osterno)