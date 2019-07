Moradores de Sobral contam com atendimento na nova UPA do município a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (5), os moradores de Sobral, Região Norte do Estado, passam a contar com a 36ª Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Estado. A unidade foi inaugurada nessa quinta-feira pelo governador Camilo Santana. Além da UPA, o município também recebeu a nova sede da Defensoria Pública do Ceará. Camilo anunciou, ainda, um pacote de outras obras que serão destinadas ao município, que conta com uma população de 205 mil habitantes. O governador ressaltou, também, a importância de investir além da Capital, beneficiando municípios do Interior e da Grande Fortaleza.

Em breve vamos inaugurar aqui o maior distrito sanitário do interior no Nordeste do Brasil, vamos inaugurar em breve o Parque Pajeú, tem a urbanização da Lagoa do Zé Euclides, tem as areninhas, pavimentação próximo do arco — disse Camilo.

O investimento acontece em parceria entre a prefeitura do município e o governo do estado. Na construção da UPA, o governo chega a investir R$ 540.140,06, o equivalente a 20% dos equipamentos e mobílias. Mais R$ 900 mil serão repassados, em 3 parcelas de R$ 300 mil para garantir o custeio do equipamento. A primeira parcela será paga em julho e as outras em agosto e setembro. O investimento do Governo Federal foi de R$ 1.752.556,14 e a contrapartida do município de Sobral foi de R$ 1.486.181,76.

Defensoria

Antes de inaugurar a unidade hospitalar, o governador participou da entrega da sede da Defensoria Pública, que contou com um investimento de R$ 2,4 milhões do Governo do Estado. A defensora geral do Estado, Mariana Lobo, avaliou que a inauguração da primeira sede própria da Defensoria representa uma conquista do órgão, mas, mais ainda, da população cearense e de Sobral. “Demonstra o compromisso do Governo do Estado do Ceará, da Defensoria e da Prefeitura”, ressaltou.

O espaço tem 1.151,39 metros quadrados, onde também funcionará a Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos. A partir de 2020 o edifício abrigará, ainda, o Conselho Tutelar Municipal.

Participaram, também, das inaugurações, a vice-governadora Izolda Cela, senador Cid Gomes, deputado federal Leônidas Cristino, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, e lideranças políticas da Região Norte.

(*) Informações do Governo do Estado.