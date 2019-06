Moradores de Tauá são beneficiados com entrega de escola e areninha

Na última quinta-feira (27) marcou a consolidação de importantes ações do Governo do Ceará em benefício da população de Tauá, no Sertão dos Inhamuns. O governador Camilo Santana realizou a entrega da Escola de Ensino Médio Raimundo Adjacir Cidrão de Oliveira e de uma areninha para o município.

Localizada no distrito Vila de Marrecas, a escola da rede pública estadual inaugurada envolveu investimento de R$ 6,3 milhões. O equipamento dispõe de estrutura moderna e ambientes climatizados, com seis salas de aula prontas para atender até 270 estudantes em cada um dos três turnos.

A unidade também oferece aos estudantes de Tauá dois laboratórios de informática, quatro laboratórios de ciências (Física, Química, Biologia e Matemática), quadra esportiva coberta e anfiteatro para eventos, além de biblioteca e secretaria.

Camilo Santana visitou cada espaço do novo prédio, conversando com professores e alunos sobre os projetos em curso na Escola de Ensino Médio. No palco da cerimônia de inaguração, o governador destacou que investir em educação pública de qualidade deve ser a base de todo o planejamento público, pois apenas por este caminho é que se constrói uma sociedade mais justa e menos desigual.

“Estamos entregando aqui uma escola que não deixa a desejar a nenhuma escola particular. No passado se ligava algo público a coisas ruins. Ao contrário, nós somos de uma geração que pensamos que quando é para ser público tem que ser da melhor qualidade. Porque esse é o papel do Estado, precisamos atender as pessoas com o que há de melhor. É acolher os jovens e ofertar educação de qualidade. Aqui tem toda uma estrutura adequada que estimula o aluno a estudar”, disse.

Em Marrecas, os alunos da escola participam de diversos projetos, como Professor Diretor de Turma (PDDT), Núcleo de Trabalho Prática e Pesquisas Sociais (NTPPS), Jovem de Futuro, Minha Escola é da Comunidade, Matemática do Zero e Cine Raco, Leitura no Intervalo e Círculo de Leitura.

Professora de Biologia, Zirlândia Souza testemunha que a nova estrutura da escola tem motivado ainda mais alunos a buscar atividades que fomentem mais conhecimentos e melhores notas.

“A gente vem de um outro prédio que não tinha laboratório. Nas minhas aulas eu sempre era cobrada pelos próprios alunos para que tivéssemos aulas práticas e voltadas a explorar a matéria fora do espaço de sala de aula. Eles tinham a curiosidade da aula lúdica. Ter esse espaço novo e de ótima qualidade nos trouxe novo ânimo, para os alunos e também para nós professores, que agora temos mais ferramentas a serem usadas para o ensino”, contou.

Vitória de Sousa é estudante do terceiro ano e visa a área da Saúde para ingressar no Ensino Superior. Hoje, se dedica aos projetos do recém-aberto laboratório de Química da escola com a certeza de que agora seu nível de estudo e pesquisa podem alcançar patamares mais elevados.

“Agora está sendo muito mais legal, pois temos o material para descobrir coisas novas, pesquisar. Estou aproveitando todo o tempo que tenho para aprender o que posso com as novidades daqui”, relata a estudante.

A unidade de ensino faz parte da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 15, sediada em Tauá. A rede estadual na região conta com 13 escolas, sendo sete de Ensino Médio Parcial Regular, duas de Ensino Médio Integral, duas de Educação Profissional, um Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) e uma Escola de Educação Indígena.

Areninha

Após inaugurar a unidade educacional, o governador seguiu com sua comitiva para o Centro de Tauá, onde foi entregue mais uma areninha pelo Governo do Ceará. A obra representa mais opção de esporte e lazer para jovens e adultos da região.

Com área de intervenção de 4.800 m², o espaço esportivo recebeu investimento da ordem de R$ 1.533.699,60 e deve atender cerca de 1.500 pessoas.

A areninha conta com gramado sintético, bancos de reserva, alambrados, rede de proteção, vestiários, depósito para materiais esportivos, iluminação, rampa de acesso para cadeirantes, paisagismo e pavimentação.

No local, detalhou Camilo, serão realizadas escolinhas de futebol para crianças e jovens, trabalhando assim o social por meio da prática do esporte.

“Essa areninha acolherá crianças, jovens, adultos. Aqui vai funcionar escolinha com equipe de monitores e todos os equipamentos e materiais esportivos necessários. Todos nós somos apaixonados por futebol. Isso aqui vai ser um espaço de descobrir talentos, de tirar muitas vezes os jovens da rua, além de melhorar o aprendizado e a saúde”, afirmou o governador.

Cumprindo a tradição das areninhas entregues em todo o Estado, Camilo Santana participou de uma partida de futebol para dar o pontapé inicial aos jogos no gramado em Tauá. O time do Governo do Ceará venceu o “racha” por 2 a 1, com dois gols de Camilo.

Acompanharam Camilo Santana durante as duas agendas governamentais em Tauá: a secretária da Educação, Eliana Estrela, o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, o prefeito do município, Fred, os deputados federais Domingos Neto e Denis Bezerra, os deputados estaduais Audic Mota e Patrícia Aguiar, além de lideranças políticas locais.