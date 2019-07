Moradores denunciam danificação e furto de pertences durante demolição de prédio na Maraponga

Os moradores do prédio demolido na Maraponga, em Fortaleza, denunciam a danificação dos seus bens devido ao manuseio irregular dos pertences. Além disso, os inquilinos acusamo furto de muitos objetos em meio às obras.

Durante o processo de derrubada do prédio, os moradores queriam resgatar seus pertences e alguns tentaram até invadir as ruínas para buscar seus móveis. Parte dos bens salvos pelos funcionários foram levados para um galpão no Bonsucesso, onde as famílias deveriam comparecer para reconhecimento e resgate.

Os moradores relatam que ao chegarem no galpão se depararam com os bens amontoados em tábuas de madeira e espalhados pelo chão. Entre os bens que ficaram no interior do prédio estão livros, calçados, mochilas, roupas, bolsas, utensílios de cozinha como panelas, pratos, copos, brinquedos, eletrônicos e muitos outros objetos misturados, dificultando o reconhecimento.