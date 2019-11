Moradores do bairro Antônio Bezerra recebem Mini Areninha nesta terça

A Mini Areninha Edgar Mendes Filho, localizada na Praça Ipiranga, no bairro Antônio Bezerra (Regional III) será inaugurada nesta terça-feira (12), 18 horas. A Prefeitura de Fortaleza inaugura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Secel) é responsável pela entrega do novo equipamento.

Esta é a 12ª praça esportiva do tipo em Fortaleza. A obra é mais uma parceria do projeto Juntos por Fortaleza, entre Governo do Estado do Ceará e Prefeitura, para estimular e valorizar a convivência social e a formação cidadã. Com o investimento de R$ 255 mil, o espaço conta com campo com grama sintética, arquibancada, mureta e alambrado, além de piso podotátil, nova iluminação e lixeiras.

O projeto Areninhas visa urbanizar e requalificar campos de futebol em bairros com alto índice de vulnerabilidade social. O objetivo é entregar à população equipamentos esportivos, onde a comunidade possa, além de praticar atividade física, ter um espaço seguro de convivência, lazer e formação cidadã.

Serviço

Inauguração da Mini Areninha Edgar Mendes Filho

Data: 12/11 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Praça Ipiranga (Rua Major Selestino, 785 – Antônio Bezerra)