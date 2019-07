O Governo do Estado em parceria com a Prefeitura do Crato inauguram na próxima quarta-feira (31), a primeira Praça da Criança do interior do Ceará, a Praça Mais Infância.

O equipamento contribuirá para que nossas crianças se desenvolvam perfeitas e se divertindo em um lugar adequado para as suas faixas etárias, informou o prefeito Zé Ailton Brasil.

O evento será a partir das 17 horas, no bairro Mirandão, Praça da Igreja São João Batista.