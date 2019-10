Moradores do Edifício Andréa já podem retirar seus pertences recuperados após o desabamento

Os objetos recolhidos entre os escombros do edifício Andréa estarão expostos a partir desta terça-feira, 22, em um dos antigos xadrezes do 4º Distrito Policial, no bairro Pio XII. A delegacia estará aberta das 8 às 17 horas para que os moradores identifiquem e retirem seus pertences. Há entre os objetos roupas, fotografias, colchões, sofás e uma carteira de estudante.

Ao longo do dia de hoje, 21, 40 caçambas de entulho foram retiradas do local do desastre, no encontro das ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli. Quatro carros também foram removidos do local. O serviço deve ser concluído hoje.

O 4° Distrito Policial foi uma das 16 delegacias que tiveram as celas desativadas em junho deste ano. Nenhuma delas é plantonista e o espaço, antes usado para a custódia de presos, agora prestam serviços à população, como o que será realizado a partir desta terça.