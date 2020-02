Moradores já podem transportar bicicletas no VLT de Sobral

A partir de agora, o embarque com bicicletas no VLT de Sobral está liberado. A medida integra o transporte metroviário do município com as bikes, que já fazem parte da rotina de milhares de pessoas.

Mas para garantir a segurança, é preciso seguir algumas regras, entre elas, os passageiros sem bicicleta terá preferência no embarque; é proibido montar na bicicleta dentro das estações ou dos trens; as bicicletas não podem ultrapassar a faixa amarela de segurança nas plataformas de embarque e além disso, serão permitidas no máximo duas bikes por viagem em cada uma das linhas.

O diretor-presidente da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos, Fernando Oliveira, disse que com a medida, o sobralense poderá chegar às estações de bicicleta, que é um transporte acessível, e depois, no destino, seguir a viagem usando tanto a bicicleta como o VLT.