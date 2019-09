Mortalidade infantil: Em Fortaleza, Bom Jardim e Mondubim ainda convivem com índices altos

Em 2017, o Bom Jardim bairro registrou 11 óbitos infantis, aumentando para 15 em 2018, e voltando a 11 até setembro deste ano. Já no Mondubim, foram 18 óbitos em 2017, que caíram para 13 no ano seguinte, e agora somam 11.

No bairro Jangurussu, localizado na Secretaria Regional VI, foram 42 óbitos infantis registrados desde 2017, seguido por Messejana, com 36 casos no mesmo período, ainda de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde. As duas localidades atingiram a 3ª e a 4ª posições, respectivamente, no ranking de mortalidade infantil de Fortaleza.

O bairro Vicente Pinzon, na Secretaria Regional II, com 30 registros, é o último entre os cinco bairros da capital com o maior número de óbitos infantis.