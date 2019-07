A mortandade de ovinos e caprinos gera apreensão entre agropecuaristas da Região dos Inhamuns que cobram mais atenção da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e da Embrapa para acompanhar os casos de verminoses que estão dizimando o rebanho animal.

O correspondente do Jornal Alerta Geral na Região dos Inhamuns, Alverne Lacerda, em sua participação, nesta terça-feira (23), disse que muitos produtores agrícolas já perderam dezenas de ovinos e caprinos e, por enquanto, não apareceu nenhum representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário ou da Embrapa para acompanhar os casos de verminoses.

