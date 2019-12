Mortes violentas atingem 6 vezes mais homens do que mulheres no Ceará

As chances de um homem morrer por causas violentas no Ceará é bem maior do que de uma mulher, conforme apontam as Estatísticas do Registro Civil 2018, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano passado, eles morreram seis vezes mais do que elas, totalizando 5.802 óbitos masculinos, contra 935 femininos.

O levantamento considera como morte violenta as causas externas ao óbito, como acidentes de trânsito, afogamentos, suicídios, homicídios, quedas acidentais ou, ainda, causas ignoradas.

Entre os anos de 2017 e 2018, o Ceará – que ocupava a 3ª posição da região Nordeste no número de mortes violentas – subiu para o 2º, atrás apenas da Bahia no levantamento atual, com o registro de 9.996 mortes. O total de mortes de 2018 corresponde, ainda, a 12% de todos os óbitos registrados no Estado. Por localidade, a maior concentração se deu entre os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, 3.263, o equivalente a 48,4% de todas mortes violentas no período.